Окупанти спробують прорватися на танках до Києва, – Геращенко

Російські війська спробують прорватися до Києва танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова

Російські загарбники хочуть прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Про це на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки добре горять при попаданні наших ПТУРОВ - Стугни, Корсарів і подарунків наших союзників NWLAW і Javelinov. Захисники Києві напоготові!», – резюмував Геращенко.

Нагадаємо, впродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація. Про це повідомила народний депутат Альона Шкрум. Вона закликала усіх цивільних осіб ховатися в укриттях.

Також, російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.