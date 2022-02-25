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    Окупанти спробують прорватися на танках до Києва, – Геращенко

    &laquo;Російські танки чудово горять&raquo; &ndash; Геращенко - Окупанти спробують прорватися на танках до Києва, – Геращенко

    «Російські танки чудово горять» – Геращенко

    фото з відкритих джерел

    Російські війська спробують прорватися до Києва танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова

    Російські загарбники хочуть прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Про це на персональній сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки добре горять при попаданні наших ПТУРОВ - Стугни, Корсарів і подарунків наших союзників NWLAW і Javelinov. Захисники Києві напоготові!», – резюмував Геращенко.

    Нагадаємо, впродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація. Про це повідомила народний депутат Альона Шкрум. Вона закликала усіх цивільних осіб ховатися в укриттях.

    Також, російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти Київ Антон Геращенко війна радник
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    Окупанти спробують прорватися на танках до Києва, – Геращенко