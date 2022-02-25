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    Події в Україні

    Внаслідок обстрілу залізниці на Харківщині поранено двох провідників

    Одного провідника поранено в живіт, іншого в ногу - Внаслідок обстрілу залізниці на Харківщині поранено двох провідників
    Одного провідника поранено в живіт, іншого в ногу
    фото: пресслужба Укрзалізниці

    Працівники перебувають у лікарні міста

    Внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого поранено двох провідників. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    «Одного залізничника поранено в живіт, іншого – в ногу. Наразі колеги перебувають у лікарні міста, стан стабільний. Вдячні колегам за віддану роботу і слідкуємо за їхнім станом», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, на Київщині загинуло четверо мирних жителів і 15поранено внаслідок авіаудару. Як раніше повідомлялося, на Київщині у селі Гаврилівка лунали вибухи, є жертви серед населення. Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

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    Теги: окупанти Укрзалізниця обстріл військові населення
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    Внаслідок обстрілу залізниці на Харківщині поранено двох провідників