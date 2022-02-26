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    Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття

    Станції червоної лінії метрополітену в Києві працюють лише в режимі укриття - Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття
    Станції червоної лінії метрополітену в Києві працюють лише в режимі укриття
    фото з відкритих джерел

    Поїзди між станціями не курсують

    Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    У Києві оголошена чергова повітряна тривога.

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    Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

    У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

    Нагадаємо, ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області.

    Теги: Київ метро війна укриття КМДА
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    Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття