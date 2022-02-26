Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття
Поїзди між станціями не курсують
Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У Києві оголошена чергова повітряна тривога.
Київська влада просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.
У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.
Нагадаємо, ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області.