Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали

На момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях

Російські окупанти обстріляла з «Градів» дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

«Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей», – написала вона.

Постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

«Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації», – зазначила Венедіктова.

Голова Київської обласної державної адміністрації повідомив, що у селі Гаврилівка були вибухи.

Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.