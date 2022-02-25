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    Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали

    Постраждалих внаслідок обстрілу немає - Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали
    Постраждалих внаслідок обстрілу немає
    фото з відкритих джерел

    На момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях

    Російські окупанти обстріляла з «Градів» дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook.

    «Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню «Град» в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей», написала вона.

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    Постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

    «Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації», – зазначила Венедіктова.

    Голова Київської обласної державної адміністрації повідомив, що у селі Гаврилівка були вибухи.

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

    Теги: діти бомбосховища час
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    Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали