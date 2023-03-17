Унітази за 400 тис. грн: аеропорт Ужгорода потрапив у скандал через ремонт

Підрядником робіт виступив громадянин Росії

Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» 13 березня замовило у російського підприємця два капітальних ремонти на загальну суму 399,3 тис грн. Про це повідомляє видання «Закарпаття онлайн» з посиланням на систему «Прозорро».

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Згідно з першою угодою, підрядник відремонтує вбиральню на другому поверсі адміністративної будівлі аеропорту за майже 200 тис. грн. Згідно з другою – кабінет там же. Обидві угоди не деталізовані – об’єм робіт, використані будівельні матеріали та їхня ціна невідомі.

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Зауважують, що обидві закупівлі відбулися без використання електронної системи. Підрядником в обох випадках виступив ФОП Павлюх Володимир Андрійович, який, згідно з даними YouСontrol, є громадянином Росії, але зареєстрований в Ужгороді.

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Цей ФОП, що існує з 2005 року, з 2020 року вже отримав 11 замовлень на загальну суму 2,26 млн гривень. З цієї суми 1,64 мільйони заплатив саме «Міжнародний аеропорт Ужгород». Приміром, торік Павлюх ремонтував дах аеровокзалу, внутрішньопортові дороги.

Нагадаємо, скандальна фірма з Дніпра знову отримала мільйони на дороги.

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