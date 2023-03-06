Головна Публікації
search button user button menu button

Тут люди добре знають, на що здатні росіяни. Репортаж з прикордонного китайського міста

Світова преса
The Telegraph glavcom.ua
Тут люди добре знають, на що здатні росіяни. Репортаж з прикордонного китайського міста
Зростають побоювання, що Сі Цзіньпін може допомогти озброїти убивць Путіна в Україні
фото: The Telegraph

Попри теплі слова Сі й Путіна, на крижаному кордоні між Росією і Китаєм панує недовіра

Зі сльозами на очах Пітер Сьонг дико жестикулює на темну діораму позаду себе. На ній зображені сотні людей, яких скидають зі скелі, а на задньому плані горять будинки. Уздовж дороги розкидані мертві діти. Драматична музика, миготливі вогні та звукові ефекти криків підсилюють ефект.

«Дивіться! Це те, що робить Росія!» – каже він.

Пан Сьонг є туристом у музеї історії Айхуей у місті Хейхе, меморіалі жахливого насильства, яке колись вчинили росіяни над цією віддаленою північнокитайською громадою у 17 столітті, коли царі намагалися розширити кордони імперської Росії.

Але для нього йдеться не лише про минуле. На тлі ознак потенційної можливості можливість надання Пекіном військової допомоги Москві, щоб допомогти їй захопити Україну, нинішні відносини між двома сусідами та їхні погляди на конфлікт опинилися в центрі уваги.

Експозиція в історичному музеї Айхуей у місті Хейхе, яка відображає прикордонні суперечки між Росією та Китаєм з 17 століття
Експозиція в історичному музеї Айхуей у місті Хейхе, яка відображає прикордонні суперечки між Росією та Китаєм з 17 століття

У цьому засніженому форпості Китаю, де на іншому березі замерзлого Амуру майорить російський прапор, люди добре знають, на що здатна російська армія, якщо їй випаде нагода.

«Я проти будь-якого вторгнення, –  додав пан Сьонг, коли його запитали про паралелі між звірствами 17 століття і тими, що відбуваються в Україні. – Історія повторюється».

Нещодавно ми стали свідками дипломатичного скандалу, оскільки Захід намагається запобігти можливості озброєння Росії Китаєм в її боротьбі за захоплення України. Це потенційно може змінити хід війни, оскільки обидві сторони намагаються знайти джерела боєприпасів, необхідних для продовження бойових дій у нинішньому темпі.

Минулого місяця німецький журнал Der Spiegel повідомив, що китайська компанія Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology розглядає можливість продажу Москві 100 ударних безпілотників. Невдовзі після цього The Washington Post з посиланням на американських чиновників повідомила, що Пекін розглядає можливість постачання Росії вкрай необхідних снарядів.

Китай все заперечував, вказуючи на мирний план з 12 пунктів, висміяний Заходом, і нещодавно оприлюднив цей план, щоб довести: Китай прагне бути посередником, а не займати чиюсь сторону.

Китайці в Хейхе щодня ведуть бізнес з росіянами
Китайці в Хейхе щодня ведуть бізнес з росіянами

Однак відносини з Москвою явно стають дедалі теплішими.

Існує думка, що китайський лідер Сі Цзіньпін невдовзі планує відвідати Росію, а міністр закордонних справ Ван І став найвищим посадовцем, який відвідав Росію з початку війни.

Після зустрічі з Ваном І президент Росії Путін заявив, що партнерство вийшло на «нові рубежі». «Російсько-китайські відносини розвиваються так, як ми й планували упродовж попередніх років. Все рухається вперед і розвивається», – додав він.

Тим часом санкції, запроваджені Заходом проти Росії як покарання за вторгнення в Україну, частково були компенсовані Китаєм. Торгівля між країнами зросла на 30% порівняно з минулим роком, включаючи санкційні технології, як-от високотехнологічні чіпи, в обмін на нафту й газ.

У Хейхе закритий прикордонний перехід між Китаєм і Росією, розділеними замерзлою річкою Амур
У Хейхе закритий прикордонний перехід між Китаєм і Росією, розділеними замерзлою річкою Амур

Проте в місті Хейхе, розташованому на краю північної провінції Хейлунцзян, все не так чорно-біло.

Прикордонний перехід тут закритий з моменту спалаху Covid-19, колючий дріт огороджує набережні річки, а склади з російськими написами на фасадах занедбані.

Навіть росіян, які змогли б знайти шлях через кордон, не пустили б до музею Айхуей.

«Їхній візит образив би наші почуття», – пояснила працівниця каси. Ще одна працівниця сказала, що по той бік кордону є схожий музей: «Вони бачать все, що сталося, зовсім інакше, ніж ми».

Проте прямої конфронтації сторони уникають. У звичайні часи китайці тут щодня ведуть бізнес з росіянами. Матрьошки, хутряні шапки і горілка продаються майже в кожному магазині, і більшість тут не хочуть бачити подальших санкцій проти країни.

«Росіяни й так дуже бідні. У ці важкі часи ми маємо підтримувати один одного», – сказав місцевий таксист.

Їхню думку про Росію та її вторгнення в Україну ускладнює погляд на іншого великого світового гравця: давнього заклятого ворога Китаю – США.

Матрьошки, хутряні шапки й горілка продаються майже в кожному магазині в Хейхе
Матрьошки, хутряні шапки й горілка продаються майже в кожному магазині в Хейхе

Місцевих жителів Пекін «годує» історією про те, що Москва змушена була вступити в конфлікт, оскільки її кордонам загрожувало НАТО на чолі з Вашингтоном.

«США підтримують Україну, тому ми повинні підтримувати Росію, – сказала прибиральниця музею, коли виносила мішок зі сміттям на вулицю. – Це краще, тому що це країна, яку ми знаємо».

Але не всі в цьому переконані.

«Ми завжди говоримо, що американці – погані люди, але в нас ніколи не було з ними конфліктів, – зазначив таксист. – Але в нас були конфлікти з Росією. Так що я їм не довіряю».

Єва Раммелоо
Китайський кореспондент видання The Telegraph

Джерело: The Telegraph

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,
відповідального секретаря журналу «Універсум»,
членкині Національної спілки журналістів України,
членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)

Читайте також:
Теги: конфлікт музика путін Китай армія дороги міністр Польща історія бізнес прапор музеї Сі Цзіньпін журнал Москва озброєння кордон президент музей зерно росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівська хунта почала знімати з себе відповідальність за злочин агресії, ще до його вчинення
Річниця розстрілів на Майдані. Як починався кривавий фейк Путіна Гібридна війна
18 лютого, 08:00
Скріншот відео
Віктор Ющенко: Я бачу, як на моїх очах помирає моя сім'я
24 лютого, 20:23
Івана Лосєва оштрафували за розповідь про штраф – так він дискредитував армію РФ
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
7 лютого, 13:31
Індія відповіла чи готова купувати російський дизель
Індія відмовилася від купівлі російського дизельного пального
15 лютого, 22:20
Джо Байден відвідає Польщу у 20-х числах лютого
У Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України – Білий дім
11 лютого, 07:42
Ще одне місто частково без електропостачання
Ще одне місто частково без електропостачання
10 лютого, 11:10
Чому росіяни обстрілюють Миколаївщину: роз’яснення «Півдня»
Чому росіяни обстрілюють Миколаївщину: роз’яснення «Півдня»
12 лютого, 11:11
у Єврокомісії вирішуватимуть подальшу долю «Північного потоку-2»
Названо країну, яка може націоналізувати «Північний потік-2»
1 березня, 17:44
Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані
Росія вербує на війну в Україні палестинських найманців у Лівані
28 лютого, 18:50

Публікації

Зростають побоювання, що Сі Цзіньпін може допомогти озброїти убивць Путіна в Україні
Тут люди добре знають, на що здатні росіяни. Репортаж з прикордонного китайського міста
Сьогодні, 17:22
Волонтер Рустем Дарменов розповідає юному київському піаністу про домбру
Юрта перемоги. Що поєднує українців та казахів у цій війні
Сьогодні, 13:23
Могили людей, які, згідно з повідомленнями, були вбиті російськими військами у Херсоні
Калькуляція зла. У Херсоні ви бачите те, що Кремль планував для всієї України
4 березня, 09:22
Харківська поліція затримала підлітків, які готували масову бійку на площі Конституції
ПВК «Редан»: російська спецоперація чи дитячий гурток
3 березня, 11:35
На закуплених китайських флягах зазначено «Власність ЗСУ. Не для продажу»
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
3 березня, 08:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
58K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
31K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
20K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
19K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
16K
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту