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ЗМІ опублікували деталі про розташування таємного вокзалу Путіна (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗМІ опублікували деталі про розташування таємного вокзалу Путіна (фото)
Зараз диктатор Путін частіше користується власним броньованим потягом, ніж літаками
фото: з відкритих джерел

Таємну залізничну станцію біля резиденції Путіна прикриває система ППО «Панцир-1С»

В останні роки російська влада побудувала побудували кілька секретних залізничних гілок і станцій індивідуального користування для броньованого потяга Володимира Путіна. Журналісти російського видання «Проект» знайшли таємні вокзали та маршрути, якими користується російський диктатор.

Для подорожей у свою резиденцію на Валдаї Путін в останні роки користується індивідуальним броньованим потягом, для чого на під'їзді до резиденції побудували секретну станцію, яка ретельно охороняється. 

Таємна станція розташована поряд із селом Довгі Бороди, найближчим до резиденції Путіна населеним пунктом.

Станція поряд із селом Довгі Бороди
Станція поряд із селом Довгі Бороди

На супутникових знімках цієї території можна побачити нову ділянку автомобільної дороги від станції до путінської резиденції, а також вертолітний майданчик. Відгалуження від головної залізниці в районі міста Валдай та сама станція були збудовані у 2019 році. Публічно російська влада пояснювала роботи «створенням протипожежного розриву».

Станція поряд із селом Довгі Бороди
Станція поряд із селом Довгі Бороди

Місцеві жителі запевняють, що приїжджаючи на Валдай потягом, російський диктатор також користується гелікоптером, щоб не долати коротку дистанцію пішки. Саме тому у сусідньому селі Ящерове на рубежі 2022-23 років поставили комплекс ППО «Панцир-1С».

Комплекс ППО «Панцир - 1С» у селі Ящерове
Комплекс ППО «Панцир - 1С» у селі Ящерове

«Проект» виявив інші секретні станції та гілки, які побудували для Путіна біля двох інших його улюблених резиденцій – у Сочі та Ново-Огарьові. Журналісти знайшли спецвокзал і в Москві – саме туди в 2001 році прибув колишній диктатор Північної Кореї Кім Чен Ір. Закритий спецвокзал на станції «Москва-Каланчевская» поблизу «трьох вокзалів».

Спецвокзал на станції «Москва-Каланчевская»
Спецвокзал на станції «Москва-Каланчевская»

Цей спецвокзал, як переконався кореспондент «Проекту», і зараз функціонує – високий високий паркан, що його оточує, додатково укріплений колючим дротом. У 2017 році прямо до перону спецвокзалу на Каланчівці проклали нову автодорогу для кортежу.

Спецвокзал на станції «Москва-Каланчевская»
Спецвокзал на станції «Москва-Каланчевская»

У Ново-Огарьово, за супутниковими знімками, станція з'явилася в 2015 році – вона розташована за 400 метрів від резиденції, а кожні 10 метрів високого забору утикані камерами відеонагляду.

Станція біля резиденції «Ново-Огарево»
Станція біля резиденції «Ново-Огарево»

Для зупинки поїзда біля сочинської резиденції «Бочарів струмок» у 2017 році з'явилася нова тупикова залізнична гілка, прихована від колій, якими ходять електрички, високим парканом. Там є пасажирська платформа, щоб зійти з поїзда.

Платформа біля резиденції «Бочарів струмок»
Платформа біля резиденції «Бочарів струмок»

Існування броньованого потягу Путіна давно перестало бути секретом. Потяг був зроблений на замовлення президента РФ ще у 2014-2015 роках, їм володіє компанія «Гранд Сервіс Експрес», що пов'язана з родиною близького друга Путіна. 

Спецпотяг на залізничному перегоні Добивалово – Валдай у листопаді 2018 року
Спецпотяг на залізничному перегоні Добивалово – Валдай у листопаді 2018 року

Нагадаємо, що журналісти вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей з величезним спа-комплексом із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною.

До слова, Аліна Кабаєва стала володаркою «найбільшої квартири в Росії» – 20-кімнатного пентхауса в Сочі.

Теги: дороги путін потяг влада диктатор Москва Аліна Кабаєва

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