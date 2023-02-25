Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна

Зять Шойгу потрапив у скандал у соціальних мережах

Зять голови міноборони Росії Сергія Шойгу Олексій Столяров засудив війну Росії проти України та назвав прихильників путінського режиму «Z-бидлом»

Російський фітнес-блогер, і за сумісництвом, зять міністра оборони Росії Сергія Шойгу втрапив у черговий скандал публічно засудивши путінський режим, і назвавши любителів Путіна «Z-бидлом».

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Зокрема, він переглянув публікацію російського журналіста Юрія Дудя, який до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну написав у своєму Instagram про підтримку Києва.

«Українському народу та всім людям з Росії, Білорусі та інших країн, які виступають проти цієї війни, – підтримка та якнайшвидша перемога над злом», – написав Дудь.

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Ці слова сподобалися зятю Шойгу, він поставив під публікацією «лайк», а в особистих повідомленнях у соціальних мережах порадив російському «Z-бидлу» менше «піз**ть».

«Z-бидло забули запитати», – заявив у коментарях Столяров,і порадив одній із росіянок піти на фронт, воювати з Україною.

Нагадаємо, глава Міноборони Росії чомусь і досі залишився на посаді, незважаючи на провал наступу на Україну, і тисячі мертвих російських солдатів. Можливо,він досі зберігає свою посаду завдяки заступництву президента.