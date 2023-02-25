Головна Країна Політика
search button user button menu button

Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
Зять Шойгу потрапив у скандал у соціальних мережах
фото:www.unian.net

Зять голови міноборони Росії Сергія Шойгу Олексій Столяров засудив війну Росії проти України та назвав прихильників путінського режиму «Z-бидлом»

Російський фітнес-блогер, і за сумісництвом, зять міністра оборони Росії Сергія Шойгу втрапив у черговий скандал публічно  засудивши путінський режим, і назвавши любителів Путіна «Z-бидлом».

Зокрема, він переглянув публікацію російського журналіста Юрія Дудя, який до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну написав у своєму Instagram про підтримку Києва. 

Screenshot_5.jpg (51 KB)

«Українському народу та всім людям з Росії, Білорусі та інших країн, які виступають проти цієї війни, – підтримка та якнайшвидша перемога над злом», – написав Дудь.

Ці слова сподобалися зятю Шойгу, він поставив під публікацією «лайк», а в особистих  повідомленнях у соціальних мережах порадив російському «Z-бидлу» менше «піз**ть». 

Screenshot_6.jpg (43 KB)

«Z-бидло забули запитати», – заявив  у коментарях Столяров,і порадив одній із росіянок піти на фронт, воювати з Україною. 

Нагадаємо, глава Міноборони Росії чомусь і досі залишився на посаді, незважаючи на провал наступу на Україну, і тисячі мертвих російських солдатів. Можливо,він досі зберігає свою посаду завдяки заступництву президента. 

Читайте також: 

Пригожин звинуватив міноборони РФ у спробі знищити «Вагнер»

Теги: перемога фронт блогер фітнес скандал Міноборони РФ путінський режим Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Послухав – і забув»: Порошенко прокоментував випад Зеленського на свою адресу
«Послухав – і забув»: Порошенко прокоментував випад Зеленського на свою адресу
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ
Посли ЄС досягли згоди щодо десятого пакета санкцій для РФ
Генсек НАТО озвучив єдину умову можливих перемовин Росії та України
Генсек НАТО озвучив єдину умову можливих перемовин Росії та України
Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога
Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога
Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ
Україна розширить і замінує кордон із Білоруссю та РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9812
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7544
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6265
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6199
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту