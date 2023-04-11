Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки
фото ілюстративне

Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, військкомати тепер мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Про це йдеться у постанові уряду.

Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою КМУ №154 від 23 лютого 2022 року.

Як зазначається, з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Відповідну постанову уряд ухвалив ще 30 грудня, але опублікували її лише 3 січня.

Читайте також: Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
Теги: повістка війна уряд військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Деколи країна впадає в кому – і тоді емоції потрібні їй як удар дефібрилятора»
Правило футбольного стадіону доводить, як легко перетворити людей на натовп
7 квiтня, 22:24
Коли стали відомі імена журі проекту «Танці. World of Dance», у мережі вибухнув скандал
Чмерковський про Денисову, яка втекла до Москви: Від неї не йшло нічого українського
14 березня, 21:57
В Одесі прогримів потужний вибух
В Одесі прогримів потужний вибух
21 березня, 19:47
У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)
У Мелітополі прогримів потужний вибух: в центрі міста палає автомобіль (відео)
14 березня, 18:04
Словаччина передала Україні перші МіГ-29
Словаччина передала Україні перші МіГ-29
23 березня, 15:31
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)
28 березня, 14:43
У ніч на 4 квітня сили протиповітряної оборони знищили в небі Одещини 13 дронів-камікадзе
Окупанти застосували нову тактику під час нічної атаки на Одещину
4 квiтня, 11:19
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій
4 квiтня, 21:02
Носій гіперзвукових ракет «Кинджал» МіГ-31
Три російські МіГ-31К відлетіли з Білорусі: Повітряні сили пояснили навіщо
7 квiтня, 11:24

Події в Україні

Облрада Волині одноголосно підтримала заборону УПЦ МП
Облрада Волині одноголосно підтримала заборону УПЦ МП
Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки
Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки
Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю
Літаки РФ вдарили по Оріхову та Гуляйполю
Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів
Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів
Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення
Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Митрополит, якого Московська церква усунула з Хмельницької єпархії, пояснив, за що його покарали
56K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
52K
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
14K
«Мы – русские». Митрополит УМЦ МП пояснив, звідки у хмельницькому храмі взялась російська пропаганда
8380
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим
6262
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42
У Мелітополі окупанти заборонили колаборантам виїжджати з міста
Вчора, 23:22

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту