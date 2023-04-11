Уряд розширив повноваження військкоматів: як тепер вручатимуть повістки

Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, військкомати тепер мають права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Про це йдеться у постанові уряду.

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Уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою КМУ №154 від 23 лютого 2022 року.

Як зазначається, з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки також було знято завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

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Окрім того, військкомати мають право сповіщати громадян про мобілізацію й закликати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Винятком є військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів в Україні. Відповідну постанову уряд ухвалив ще 30 грудня, але опублікували її лише 3 січня.