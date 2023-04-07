Три російські МіГ-31К відлетіли з Білорусі: Повітряні сили пояснили навіщо

Не варто сподіватися, що цих МіГів більше не буде в Білорусі

Вчора, 6 квітня, одразу три російські літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал», залишили Республіку Білорусь. Проте вони можуть невдовзі повернутися. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«МіГ-31К як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани. Вже таке було. У них були як тренувальні польоти, це 20 хвилин була тривога. Так само були перельоти з Білорусі на російські аеродроми. У них була якась мета, можливо технічні питання», – зазначив він.

Ігнат нагадав, що ці літаки прилетіли з Росії зі своїх базових аеродромів. Можливо, виникли зараз якісь експлуатаційні моменти. Речник каже, що не варто сподіватися, що цих МіГів більше не буде в Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що збройним силам Білорусії передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вихваляння Росії про передачу Білорусі комплексів «Іскандер-М», які можуть нести ядерні заряди, є звичайним блефом заради переговорів.