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Окупанти застосували нову тактику під час нічної атаки на Одещину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти застосували нову тактику під час нічної атаки на Одещину
У ніч на 4 квітня сили протиповітряної оборони знищили в небі Одещини 13 дронів-камікадзе
фото ілюстративне

Дрони летіли досить низько, тому повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО

У ніч проти 4 квітня Росія атакувала південь дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. Це була масова атака, під час якої ворог використав нову тактику – росіяни випустили БлЛА зі східного узбережжя Азовського моря на досить низькій висоті, щоб українські ППО їх не бачили. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що раніше противник використовував до 14 «Шахедів», цього разу застосував за один раз 17. Їх окупанти спрямовували на північний та північно-східний напрямки, оминаючи південь.

«Цього разу вони використовували нову тактику, намагаючись оминути нашу ППО. Зокрема, спрямували «Шахеди» зі східного узбережжя Азовського моря і на досить низькій висоті. Це для того, щоб вони були максимально непомітні на підходах. Тому й повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО», – пояснила вона. 

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня сили протиповітряної оборони знищили в небі Одещини 13 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136. Над Миколаївщиною було збито один ворожий безпілотник. 

Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати.

Теги: безпілотник росія окупанти Одещина війна

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