В Одесі прогримів потужний вибух

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Під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Моніторингові групи повідомляють про активність ворожї авіації над Чорним морем та ймовірний запуск ракет.

Також відомо про роботу протиповітряної оборони в області.

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Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.