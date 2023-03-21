В Одесі прогримів потужний вибух
Офіційної інформації поки немає
Під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Моніторингові групи повідомляють про активність ворожї авіації над Чорним морем та ймовірний запуск ракет.
Також відомо про роботу протиповітряної оборони в області.
Офіційної інформації поки немає.
Нагадаємо, триває 391-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.
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