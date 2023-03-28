Річниця героїчної оборони. Зеленський вручив Охтирці почесну відзнаку «Міста-героя» (фото, відео)

У боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з робочим візитом до Охтирки на Сумщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок», – сказав президент.

Зеленський згадав про ти, хто бився в Охтирці за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу – державу Україна. Тих, хто знищував російські колони і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен.

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Глава держави наголосив, що впевненість у перемозі України складається з героїзму багатьох громадян, багатьох наших міст-героїв, які не скорилися окупанту й боролися за волю та Україну.

На переконання Володимира Зеленського, у боях за Охтирку та всю Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва.

Глава держави нагадав, що у Сумській області, неподалік Охтирки, проходить державний кордон України, якого жодному тирану не стерти.

«Українці житимуть тут, на своїй землі, у своїх містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, це обов'язково буде», – зазначив Володимир Зеленський.

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Президент також акцентував, що Україна ніколи не пробачить тих злочинів, які скоїла Росія на українській землі.

Також Зеленський узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

Ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні» від Глави держави отримали військовослужбовці ЗСУ.

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Крім того, президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якого одна особа була удостоєна посмертно.

Нагадаємо, бої за Охтирку або Оборона Охтирки почалися 24 лютого 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну.

Окупаційні війська впродовж 30 днів обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали Охтирки. Були пошкоджені та зруйновані сотні житлових будинків, знищені об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, загинуло 30 мирних жителів, серед яких семирічна дитина.

27 березня 2022 року українські сили оборони витіснили окупантів із містечка.