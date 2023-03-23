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Словаччина передала Україні перші МіГ-29

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Словаччина передала Україні перші МіГ-29
фото ілюстративне

Найближчими тижнями Україна отримає решту літаків

Перші чотири винищувачі МіГ-29 передала Україні Словаччина. Про це повідомив очільник міноборони Словаччини Ярослав Надь.

«Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію», – заявив Надь.

Крім того, зазначається, що найближчими тижнями решту літаків буде передано Україні, але з оперативних причин у міністерстві не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної передачі українській стороні, як і в цьому випадку.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.

27 травня близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35 зі складу 23 винищувального авіаполку східного воєнного округу РФ, який полював за літаками української штурмової авіації.

Крім того, український МіГ-29 прикривав групу літаків ударної авіації – штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних сил України, які завдавали ударів по ворожих військах на Херсонщині. У результаті цього авіанальоту знищено ротно-тактичну групу окупантів із технікою та живою силою.

До слова, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

Теги: Словаччина війна Україна літак

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