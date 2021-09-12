Стало відомо ім’я військового, який загинув після мінометного обстрілу у зоні ООС

Старший солдат Олексій Куленко отримав осколкове поранення

На Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області. Про це ідеться у повідомленні «Суспільного».

Зазначається, що боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району. Військовий був навідникoм механізoванoгo батальйoну військoвoї частини А 4279. Він oтримав травми гoлoви несумісні з життям.

Олексій Куленко народився 1985 року, уродженець села Покотилове Новоархангельської громади.

Призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні. У бійця залишилися батько та троє дітей.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.