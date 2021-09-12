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    Стало відомо ім’я військового, який загинув після мінометного обстрілу у зоні ООС

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    Олексій Куленко служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні - Стало відомо ім’я військового, який загинув після мінометного обстрілу у зоні ООС
    Олексій Куленко служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні
    Фото: suspilne.media

    Старший солдат Олексій Куленко отримав осколкове поранення

    На Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області. Про це ідеться у повідомленні «Суспільного».

    Зазначається, що боєць зазнав осколкового поранення під час бойового чергування біля села Причепівка Новоайдарського району. Військовий був навідникoм механізoванoгo батальйoну військoвoї частини А 4279. Він oтримав травми гoлoви несумісні з життям.

    Олексій Куленко народився 1985 року, уродженець села Покотилове Новоархангельської громади.

    Призваний на військову службу у квітні 2021 року. Служив у 17 окремому мотопіхотному батальйоні. У бійця залишилися батько та троє дітей.

    Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 11 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

    У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

    Також протягом позаминулої доби, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двоє військових поранені.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас солдат час
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    Стало відомо ім’я військового, який загинув після мінометного обстрілу у зоні ООС