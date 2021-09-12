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    У Нідерландах протестувальники вимагали скасувати заборону на проведення фестивалів під час пандемії

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    Організатори протестів хочуть привернути увагу влади до проблем у сфері розваг, викликаних втратами через пандемію - У Нідерландах протестувальники вимагали скасувати заборону на проведення фестивалів під час пандемії
    Організатори протестів хочуть привернути увагу влади до проблем у сфері розваг, викликаних втратами через пандемію
    Фото з відкритих джерел

    Протестуючі намагаються врятувати сфери бізнесу, які зазнали значних збитків від карантину

    У Нідерландах напередодні десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою скасувати карантинні обмеження для бізнесу у сфері розваг.

    Як повідомляє DW, організатори акції з девізом Unmute us (Увімкніть нам звук), раніше закликали до протестів в десяти містах країни, включаючи Амстердам, Гаагу, Гронінген і Маастріхт.

    Хода протестувальників вулицями цих міст супроводжувалася танцювальною музикою і виступами діджеїв.

    За словами організаторів акції Unmute us, за допомогою демонстрацій вони хочуть привернути увагу до проблем бізнесу в сфері розваг, який ось уже півтора року не може повноцінно працювати в Нідерландах.

    В кінці червня клубах і дискотеках в Нідерландах дозволили відновити роботу, в країні пройшло кілька фестивалів. Однак незабаром число заражень коронавірусом почало зростати, через що уряд вирішив повернутися до карантинних обмежень.

    Зараз експерти перевіряють можливість дозволити кафе і ресторанам відновити роботу в нічний час вже з кінця вересня.

    До слова, грецька поліція у суботу застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати демонстрацію тисяч людей, які протестували проти обов’язкових щеплень від коронавірусної хвороби.

    Як зазначається, у Салоніках учора повинен був виступити глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс з промовою з економічних питань.

    Перед його приїздом люди вийшли на акцію протесту, щоб висловити свою незгоду з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу.

    Також у Парижі протест проти «паспортів здоров’я» в кількох місцях переріс у сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ.

    Теги: Нідерланди протест поліція коронавірус
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    У Нідерландах протестувальники вимагали скасувати заборону на проведення фестивалів під час пандемії