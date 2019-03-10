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    Події в Україні

    В Каневі поліція застосувала зброю, щоб зупинити автомобіль порушника

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    Порушник виявився п&rsquo;яним - В Каневі поліція застосувала зброю, щоб зупинити автомобіль порушника
    Порушник виявився п’яним

    Водій не реагував на вимогу поліції та ледь не збив пішоходів, які переходили дорогу

    У Каневі поліцейські сектору реагування патрульної поліції затримали із застосування зброї водія, який за кермом автомобіля «Рено Дастер» порушував правила дорожнього руху. Про це інформує сектор комунікації поліції Черкаської області.

    Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Канівського відділення поліції патрулюючи вдень в місті побачили автомобіль, який рухався на великій швидкості. На вимогу поліцейського зупинитися водій не відреагував та продовжив рух, ледь не збивши пішоходів, які переходили дорогу. Правоохоронці почали переслідувати правопорушника.

    На вимоги негайно зупинити автомобіль водій не реагував. Коли автомобіль правопорушника виїхав за межі міста, поліцейські застосували зброю, здійснивши постріл по колесам автомобіля, після чого автомобіль зупинився. Водія затримали, ним виявився раніше судимий житель одного із сіл Канівського району, який перебував в стані алкогольного сп’яніння.

    На водія складно адміністративний матеріал за частиною 1 статті 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Крім того, як з’ясувалося, чоловік є підозрюваним у кримінальному провадженні, яке було відкрито за статтею 289 Кримінального кодексу України та розслідується поліцією Черкащини. Йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На даний час вирішується питання про зміну зловмиснику запобіжного заходу на більш суворий.

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