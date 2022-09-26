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В Одесі прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В Одесі прогриміли вибухи (відео)
В Одесі пролунали вибухи
скріншот

ЗМІ повідомляють про збиття дронів над морем

У понеділок, 26 вересня, в Одесі пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі офіційної інформації щодо причин вибуху немає.

Місцеве видання «Думська» повідомило про збиття дронів над морем і на вулиці Таірова, але додало, що інформація уточнюється.

Також ЗМІ написало про направлення до Одеси іранських дронів.

Нагадаємо, триває 215-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: вибух відео

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