В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети
Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі
Ворог наніс по Одещині удар двома ракетами Х-59, які знищено в повітрі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
«По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу «повітря - поверхня» Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі», – йдеться у повідомленні.
Також ворог спрямував аналогічний удар по Кривому Рогу.
«Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО», – сказали в командуванні.
Нагадаємо, окупанти ввечері, 27 вересня, обстріляли Харків. Під обстріл потрапив Холодногірський район.
Також російські загарбники сьогодні, 27 вересня, обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки.
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