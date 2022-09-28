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В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети

Альона Боженко
glavcom.ua
В Одесі система ППО збила дві ворожі ракети
Окупанти атакували Одесу двома ракетами
фото ілюстративне

Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі

Ворог наніс по Одещині удар двома ракетами Х-59, які знищено в повітрі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«По Одещині ворог наніс ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму випущено 2 ракети класу «повітря - поверхня» Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі», – йдеться у повідомленні.

Також ворог спрямував аналогічний удар по Кривому Рогу.

«Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО», – сказали в командуванні.

Нагадаємо, окупанти ввечері, 27 вересня, обстріляли Харків. Під обстріл потрапив Холодногірський район. 

Також російські загарбники сьогодні, 27 вересня, обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки.

Теги: ворог обстріл окупанти повітря Одеса

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