Рашисти обстріляли Харків. Деякі райони залишилися без світла

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські окупанти ввечері, 27 вересня, обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Спочатку Терехов повідомив про три прильоти по місту, але потім рашисти вчетверте поцілили по Харкову.

Зазначається, що під обстріл потрапив Холодногірський район.

«Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла», – повідомив Терехов.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, триває 216-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.

Зазначимо, що російські загарбники сьогодні, 27 вересня, обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки.