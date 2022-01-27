В Одесі затримали двох безхатченків, що до смерті забили літнього чоловіка

Нападники стверджують, що побиття спричинила образа чоловіком їхньої знайомої

В Одесі біля одного з пунктів обігріву двоє безхатьків жорстоко побили чоловіка. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Закривавлену людину було виялено біля пункту обігріву в ніч на 23 січня. Волонтери викликали швидку допомогу, яка відвезла потерпілого до лікарні. Від отриманих травм він незабаром помер у медичному закладі.

Наприкінці минулого тижня на Куликовому полі зловмисники, що перебували у стані алкогольного сп’яніння, жорстоко побили незнайому їм людину, яка була доставлена до лікарні, де через кілька днів померла через отримані травми.

Оперативники затримали правопорушників. Ними виявилися уродженці Херсона та Одеської області без постійного місця проживання. За словами чоловіків, з потерпілим вони зіткнулися в пункті обігріву, розташованому на Куликовому полі, там він нібито образив їхню знайому. Через це зловмисники розлютилися і побили його.

За вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») у місті Дніпро сталася трагедія.

Також повідомлялося, що У Вінниці жінка намагалась влаштувати вибух у квартирі, щоб приховати вбивство.

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