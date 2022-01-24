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    Сховав тіло у морозильник: у Києві передали до суду справу про жорстоке вбивство жінки

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    Після вбивства чоловік розчленував тіло жінки, сховав у морозильну камеру та втік - Сховав тіло у морозильник: у Києві передали до суду справу про жорстоке вбивство жінки
    Після вбивства чоловік розчленував тіло жінки, сховав у морозильну камеру та втік
    фото: пресслужба Київської міської прокуратури

    Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном до 15 років

    У Києві чоловік жорстоко вбив свою дружину, розчленував і сховав у морозильну камеру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2021 року між обвинуваченим та потерпілою виникла сварка, у ході якої чоловік завдав жінці 17 ножових поранень, таким чином позбавивши її життя.

    Після цього з метою приховати злочин обвинувачений розчленував тіло потерпілої та помістив його до морозильної камери. Після цього чоловік виїхав з міста, однак був затриманий працівниками поліції на території Черкаської області.

    За результатами проведеної судової психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудним.

    Злочин кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України як умисне вбивство, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років. Обтяжуючою кримінальну відповідальність обставиною є вчинення злочину, пов’язаного із домашнім насильством.

    Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Обвинувачений перебуває під вартою.

    Нагадаємо, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення.

    Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.

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    Теги: Київ суд кримінал вбивство розслідування поліція чоловік злочин
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    Сховав тіло у морозильник: у Києві передали до суду справу про жорстоке вбивство жінки