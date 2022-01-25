У Вінниці жінка намагалась влаштувати вибух у квартирі, щоб приховати вбивство (фото)

Про злочин поліцію сповістила дитина, яка стала свідком трагедії

У Вінниці 40-річна жінка залишила тяжко травмованого сокирою 76-річного чоловіка в квартирі, відкрила газові конфорки, сподіваючись, що це призведе до вибуху. Сама ж із 13-річним сином потерпілого переїхала до одного із готелів міста. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами начальника Вінницького районного управління поліції, повідомив поліцію про злочин син потерпілого. 25 січня близько першої год. ночі хлопчик зателефонував на спецлінію поліції 102 та розповів, що мачуха побила його батька. Також дитина повідомила, що травмований чоловік залишився у квартирі за місцем проживання, а вони перебувають у готелі.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, яка викликала швидку допомогу. Потерпілий був ще живий, але врятувати 76-річного чоловіка лікарі не змогли.

Попередньо встановлено, що між потерпілим та його цивільною дружиною виник конфлікт. Після суперечки 40-річна жінка, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, сокирою вдарила кілька разів чоловіка по голові. Залишивши потерпілого помирати, вона зібрала усі цінні речі і гроші та поїхала до готелю, де її затримали поліцейські.

Поліція оглянула місце злочину

Знаряддя злочину поліцейські вилучили під час проведення невідкладних слідчих дій.

Потерпілий отримав удари сокирою

Слідчим управлінням поліції розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниці загрожує до 15 років ув’язнення.

Жінка затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Триває розслідування.

Як повідомлялося, напередодні у селі Кам’янська Слобода Чернігівської області місцеві чоловіки вбили 22-річного хлопця, який в одному із будинків відпочивав зі своєю дівчиною.

Нагадаємо, Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію прокурора Жмеринської окружної прокуратури та визнав 31-річного чоловіка винним у вбивстві подружжя фермерів і засудив його до довічного ув'язнення.

Раніше, у Запоріжжі поліція затримала підозрюваних у вбивстві хлопчика.

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