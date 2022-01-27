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    Вбивство у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів

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    На відео потрапила загибель трьох військовослужбовців - Вбивство у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів

    На відео потрапила загибель трьох військовослужбовців

    фото: npu.gov.ua

    Силовики затримали озброюваного нацгвардійця у місті Підгородне

    У четвер, 27 січня, 20-річний солдат строкової служби забрав у збройовий автомат і почав стріляти по товаришах по службі. Загинули військові.

    У мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.

    Він кілька разів бігав до шафи, поповнюючи боєприпаси та провів контрольні постріли по своїх товаришів по службі.

    Попередження: відео містить кадри насильства!

    27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

    Також, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області.

    З'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

    Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    Теги: трагедія Дніпро вбивство завод військові злочин злочинець солдат час
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    Вбивство у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів