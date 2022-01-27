Вбивство у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів
На відео потрапила загибель трьох військовослужбовців
Силовики затримали озброюваного нацгвардійця у місті Підгородне
У четвер, 27 січня, 20-річний солдат строкової служби забрав у збройовий автомат і почав стріляти по товаришах по службі. Загинули військові.
У мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.
Він кілька разів бігав до шафи, поповнюючи боєприпаси та провів контрольні постріли по своїх товаришів по службі.
27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.
Також, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області.
З'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.
Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.