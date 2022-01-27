Вбивство у Дніпрі: у мережі з'явилося відео розстрілу солдатів

Силовики затримали озброюваного нацгвардійця у місті Підгородне

У четвер, 27 січня, 20-річний солдат строкової служби забрав у збройовий автомат і почав стріляти по товаришах по службі. Загинули військові.

У мережі з'явилось відео розстрілу. Солдат-строковик дочекався, поки начальник варти та помічник відкриють кімнату зберігання зброї та шафу з боєприпасами та відкрив вогонь по офіцеру та сержанту.



Він кілька разів бігав до шафи, поповнюючи боєприпаси та провів контрольні постріли по своїх товаришів по службі.

Попередження: відео містить кадри насильства!

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Також, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що хлопець, який влаштував стрілянину, є нацгвардійцем з Ізмаїлу Одеської області.

З'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.