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    Колишній зек, який скоїв вбивство у Росії, «замінував» весь Мелітополь

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    СБУ затримала чоловіка, який здійснив серію &laquo;мінувань&raquo; у Мелітополі - Колишній зек, який скоїв вбивство у Росії, «замінував» весь Мелітополь
    СБУ затримала чоловіка, який здійснив серію «мінувань» у Мелітополі
    фото: СБУ

    Затриманий був раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ

    Співробітникам Служби безпеки вдалося розшукати псевдомінера, який тероризував поліцію повідомленнями, що встановив «вибухові пристрої» по всьому Мелітополю. Інформація про мінування не підтвердилась.

    Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, псевдомінера знайшли упродовж декількох годин.

    Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Також наразі перевіряють його причетність до інших «мінувань» на території Запорізької області.

    Також СБУ пояснила, чому активізувались «анонімні терористи». У Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія.

    Сьогодні СБУ повідомила, що «терорист» з Кривого Рогу замовив росіянам «мінування» коледжу.

    20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

    Крім того, СБУ з’ясувала, звідки аноніми телефонують про масові замінування.

    Нещодавно глава Нацполіції прокоментував хвилю «замінувань» в різних містах. «Наразі ми з'ясовуємо, хто здійснює хибні виклики про мінування. Тільки в період минулих новорічних свят ми отримали 132 такі повідомлення. Затримано дев’ять зловмисників у дев’яти областях держави, у тому числі у великих містах – Києві, Дніпрі, Одесі. Порушники мали різні мотиви вчинення Деякі особи перебували у стані алкогольного сп'яніння», – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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    Теги: Росія СБУ вбивство замінування Запорізька область
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    Колишній зек, який скоїв вбивство у Росії, «замінував» весь Мелітополь