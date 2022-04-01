Нові санкції проти Росії: важливі здобутки на дипломатичному фронті
Українські дипломати також чинять запеклий опір збройній агресії РФ
фото з відкритих джерел
Найближчим часом Міністерство торгівлі США запровадить нові санкції проти Росії та Білорусі
Тридцять шість днів поспіль Україна чинить запеклий опір збройній агресії РФ на всіх фронтах, зокрема дипломатичному. Про здобутки на дипломатичному фронті розповіли у МЗС України.
Перелік санкцій та подій:
- Найближчим часом Міністерство торгівлі США запровадить нові санкції проти 120 суб’єктів військового, авіаційного та морського секторів Росії та Білорусі
- За підсумками конференції донорів, яку скликав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, союзники домовилися надавати більше допомоги для посилення обороноздатності України
- Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України
- Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру. До цього українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році
Депутінізація світу:
- Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни Групи двадцяти мають переглянуть участь Росії
- Сейм Латвії заборонив використання символіки, яку РФ використовує для позначання військової агресії та злочинів проти України
- Уряд Естонії схвалив проєкт поправок до Пенітенціарного кодексу, згідно з якими публічна демонстрація ворожих символів РФ класифікуватиметься як злочин
Гуманітарна допомога:
- У Литві благодійна організація «Maisto bankas» відправила для потреб ЗСУ 20,27 тонни продовольства
- Міністерство внутрішніх справ Чехії передає товари медичного призначення на суму 230 тисяч доларів
- У Празі пройшов благодійний аукціон, на якому зібрали понад 1 млн євро для потреб Збройних Сил України
Нагадаємо, США продовжують посилювати санкції проти Росії у сфері високих технологій. Під нові обмеження потрапили 13 осіб і 21 компанія. До слова, Грузія через 36 днів війни долучилася до санкцій проти РФ.