Ворог переоцінив свої можливості під Києвом – МВС

Сили Національної гвардії разом з Національною поліцією очищують міста та звільняють селище за селищем

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін прокоментував ситуацію, що склалася на Київщині за останню добу бойових дій та вивільнення українських населених пунктів. Про це повідомляє МВС.

За його словами, ворог робив усе, аби перешкодити планам українського командування взяти під контроль всю Київську область, ліквідувати спробу оточення довкола Києва та відновити контроль над дорогами в західному напрямку. Але окупанти переоцінили свої можливості й як наслідок – йде відкидання ворожих підрозділів та вивільнення населених пунктів.

«Коли вони зрозуміли, що їхній план не працює, вони почали змінювати тактику та фокусуватись на знищенні цивільної інфраструктури, змушуючи політичне керівництво нашої країни не те, щоб здатися, але хоча б піти на додаткові поступки», – зазначив Єнін.

Війська окупантів продовжують обстрілювати українські населені пункти. Вони скидають надзвичайно багато бомб, ведуть обстріли з крупнокаліберної артилерії. Загарбники розглядають ці два інструменти, як ключові елементи. Порушуючи норми Женевської конвенції, обстрілюючи цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури ворог вочевидь закриває очі на те до чого це призводить.

Міністерство внутрішніх справ бере активну участь у операціях зі звільнення Київщини. Сили Національної гвардії разом з Національною поліцією очищують міста та звільняють селище за селищем.

«Тут можна побачити досить важкі втрати, які завдали російські війська. Ви бачите факти звірств, використання забороненої зброї проти мирного населення, а також як Національна поліція документує та збирає по частинах докази цих злочинів, щоб притягнути їх до правосуддя. Одного дня цей час настане», – наголосив перший заступник міністра МВС.

Крім цього, правоохоронці фіксують злочини проти людяності та порушення законів війни. Наразі порахувати число внутрішньо переміщених осіб зараз можна лише приблизно. Відомо, що близько 3 млн осіб було евакуйовано у держави ЄС: Польща, Угорщина, Румунія, інші сусідні країни.

«Звісно ми робимо від себе все залежне, щоб звільнити наших людей та повернути їх додому», – підкреслив Євген Єнін.

Іншим важливим завданням структур МВС є забезпечення бодай мінімальних базових потреб громадян України, які опинилися у важкій ситуації, у місцях без доступу до їжі та води.

«Рахунок постраждалих людей йде на тисячі. Це не тільки в Ірпені, а загалом у Київській області. Ірпінь всього лише невеликий приклад всіх звірств», – високопосадовець.

Раніше колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російські солдати не в змозі контролювати тимчасово захоплену територію в Україні. За його оцінками, російське угрупування, яке перебуває у Гостомелі, Бучі та Ірпені Київської області, «зав’язло в міських забудовах та лісисто-болотистій місцевості і через місяць, як усе розтане, солдатів будуть бити під кожним кущем». З цього Гіркін робить висновок: чисельності росармії не достатньо, щоб нині утримувати той периметр, який вони зайняли на початку березня 2022 року. Тому окупантам доведеться відступати.

Як повідомляв «Главком», у понеділок, 28 березня місто Ірпінь, що під Києвом, звільнено від російських солдатів.

«Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям», – повідомив мер Олександр Маркушин.

У звільненому від окупантів Ірпені пошкоджено 50% будинків.