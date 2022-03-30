Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує – голова ОВА

Ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної на Рівненщині

У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури

Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує. Область відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива в регіон.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури. І ми не підведемо», – заявив він.

Коваль зазначив, що ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної. Очільник ОВА мав зустрічі з керівниками АЗС і обговорив з ними забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Під час зустрічі були відпрацьовані механізм логістики і зберігання палива.

Станом на зараз паливо-мастильні матеріали наразі в області розосереджені.

«Крім того, сільгоспвиробники зробили запаси дистанційно від своїх підприємств», – додав Віталій Коваль.

Нагадаємо, російський окупант веде цілеспрямовану політику з повного знищення інфраструктури сільського господарства України.