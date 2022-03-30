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    Економіка та фінанси

    Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує – голова ОВА

    Ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної на Рівненщині - Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує – голова ОВА
    Ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної на Рівненщині

    У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури

    Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує. Область відпрацьовує альтернативні шляхи подачі палива в регіон.

    Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

    «У Рівненщини амбітний план – посіяти 420 тисяч гектарів під ярі культури. І ми не підведемо», – заявив він.

    Коваль зазначив, що ракетні удари окупантів по нафтобазах не зірвали підготовку до посівної. Очільник ОВА мав зустрічі з керівниками АЗС і обговорив з ними забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Під час зустрічі були відпрацьовані механізм логістики і зберігання палива.

    Станом на зараз паливо-мастильні матеріали наразі в області розосереджені.

    «Крім того, сільгоспвиробники зробили запаси дистанційно від своїх підприємств», – додав Віталій Коваль.

    Нагадаємо, російський окупант веде цілеспрямовану політику з повного знищення інфраструктури сільського господарства України.

    Теги: росія окупанти війна Україна Рівненщина окупація #stoprussia
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    Посівній кампанії на Рівненщині нічого не загрожує – голова ОВА