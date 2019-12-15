В одному з районів Львова побачили стадо диких кабанів (відео)



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На думку зоозахисників, з відкриттям сезону полювання тварин загнали з лісу мисливці

У Львові в одному зі спальних районів міста було помічено стадо диких кабанів. Відео опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

За його словами, тварини не бояться автомобілів та спокійно реагують на ввімкненні фари авто.

У співтоваристві «Домівка врятованих тварин» розповіли, що в одному з міських парків були помічені «нариви біля дерев, що є ознакою поселення диких кабанів», а пізніше – двох кабанів з дитинчатами.

На думку зоозахисників, тварини забрели до міста не з власної волі, а з відкриттям сезону полювання їх загнали з лісу мисливці.

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