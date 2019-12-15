  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    В одному з районів Львова побачили стадо диких кабанів (відео)

    • Розсилка
    В одному з районів Львова побачили стадо диких кабанів (відео)

    На думку зоозахисників, з відкриттям сезону полювання тварин загнали з лісу мисливці

    У Львові в одному зі спальних районів міста було помічено стадо диких кабанів. Відео опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

    80805193_2662281163825492_405490241827241984_n_01

    За його словами, тварини не бояться автомобілів та спокійно реагують на ввімкненні фари авто. 

    У співтоваристві «Домівка врятованих тварин» розповіли, що в одному з міських парків були помічені «нариви біля дерев, що є ознакою поселення диких кабанів», а пізніше – двох кабанів з дитинчатами. 

    На думку зоозахисників, тварини забрели до міста не з власної волі, а з відкриттям сезону полювання їх загнали з лісу мисливці.

    Нагадаємо, Одеські рятувальники діставали котика з каналізаційного люка.

    Як повідомлялося, до Африки відправили п’ятьох українських левів.

    Львів тварини рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ