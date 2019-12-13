Львівську вчительку вигнали з роботи, бо навчала діток переселенців української мови



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Колега звільненої вчительки зазначила, що викладачка української мови стала жертвою мажорів-переселенців із Донецька, діти яких їй заявили, що «вони її виженуть із школи»

У Львові з приватного навчального закладу «Школа вільних та небайдужих» звільнили вчительку «через пропаганду української мови» серед переселенців. Про це у соцмережі повідомив чиновник Львівської ОДА Роман Матис.

Матис зазначив, що вчительку попросили написати заяву на звільнення «через надмірну пропаганду української мови та боротьбу з суржиком серед російськомовних».

Вчителька Іванна Ружан зазначила, що викладачка української мови стала жертвою мажорів-переселенців із Донецька, діти яких їй заявили, що «вони її виженуть із школи».

За даними ЗМІ, приватний навчальний заклад «Школа вільних та сміливих» – це проект скандального у Львові «Холдингу емоцій !Фест».

«Творимо сучасну українську школу з унікальною моделлю, яка не відтворює британську чи фінську, а є саме українською», – йдеться на сайті сумнозвісної школи.

Нагадаємо, раніше міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністерка зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

«Якщо ми говоримо про російську меншість, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи», - додала Новосад.

Раніше повідомлялося, що у травні Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект закону про повну загальну середню освіту. Він має продовжити процес реформування шкіл, розпочатий у 2017 році законом «Про освіту». Останній набув чинності 27 вересня 2017 року.

Як повідомлялося, 16 липня мовний закон набув чинності: що треба знати.