Голова ОВА підтвердив вибухи в Запоріжжі: деталі

У Запоріжжі спрацювала ППО

Сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили ракети над Запоріжжям. Роботу ППО підтвердив голова місцевої ОДА Олександр Старух.

«Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України. Подробиці будуть уточнені», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що жертв немає.

Нагадаємо, близько 13:00 у Запоріжжі пролунали шість вибухів. Також очевидці повідомляли про проліт ракет в сторону міста. В обласному центрі було оголошено повітряну тривогу.

До слова, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 19 серпня читайте тут.