ЗСУ завдали удар по окупантах у Новій Каховці

ЗСУ вдарили по окупантах у Новій Каховці

Інформації про втрати окупантів наразі немає

Українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Про втрати окупантів наразі не відомо.

«ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо вранці і підрахунок знищених окупантів», – написав Хлань.

Зазначимо, що 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.