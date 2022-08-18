ЗСУ завдали удар по окупантах у Новій Каховці
Інформації про втрати окупантів наразі немає
Українські військові вдарили по позиціях росіян у тимчасово окупованій Новій Каховці. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Про втрати окупантів наразі не відомо.
«ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо вранці і підрахунок знищених окупантів», – написав Хлань.
Зазначимо, що 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.
Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.
Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.
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