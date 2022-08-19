У Запоріжжі прогриміли вибухи

Очевидці повідомляють про проліт ракет в сторону Запоріжжя

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Telegram-канали повідомляють про шість вибухів у Запоріжжі. Також очевидці повідомляють про проліт ракет в сторону міста.

Офіційної інформації поки немає.

Карта повітряних тривог станом на 13:15 alerts.in.ua

Нагадаємо, що Росія готує провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту. Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.

Сьогодні до Енергодара (де розташовується ЗАЕС) прибули російські пропагандисти.