В окупованій Чорнобаївці стався вибух: є загиблі та постраждалі

Вибух стався вранці в районі місцевого ринку

У тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі. Також є жертви. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцеві мешканці інформували, що вибух стався вранці в районі місцевого ринку. Наразі встановити точну кількість постраждалих неможливо. Однак, повідомляєтсья, що є загиблі та травмовані.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями.



