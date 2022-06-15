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    Події в Україні

    В окупованій Чорнобаївці стався вибух: є загиблі та постраждалі

    Наразі встановити точну кількість постраждалих від вибуху неможливо - В окупованій Чорнобаївці стався вибух: є загиблі та постраждалі
    Наразі встановити точну кількість постраждалих від вибуху неможливо
    фото з відкритих джерел

    Вибух стався вранці в районі місцевого ринку

    У тимчасово окупованій Чорнобаївці Херсонської області стався вибух, внаслідок якого постраждали місцеві жителі. Також є жертви. Про це повідомляє «Суспільне».

    Місцеві мешканці інформували, що вибух стався вранці в районі місцевого ринку. Наразі встановити точну кількість постраждалих неможливо. Однак, повідомляєтсья, що є загиблі та травмовані.

    Раніше повідомлялося, що в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    В окупованій Чорнобаївці стався вибух: є загиблі та постраждалі