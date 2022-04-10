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    Події в Україні

    У Чорнобаївці екологічна катастрофа: через росіян загинули мільйони курей

    Від дій росіян постраждала птахофабрика&nbsp;&laquo;Чорнобаївська&raquo;&nbsp; - У Чорнобаївці екологічна катастрофа: через росіян загинули мільйони курей
    Від дій росіян постраждала птахофабрика «Чорнобаївська» 

    Окупанти знеструмили птахофабрику, що призвело до загибелі птиці

    У Чорнобаївці Херсонської області на птахофабриці загинуло 4 млн курей.

    Птахи загинули через те, що російські окупанти вивели з ладу місцеву електростанцію, що призвело до відключення автоматизованої системи годівлі птахів. Про це повідомляє Wall Street Journal.

    Раніше повідомлялося, що птахофабрика «Чорнобаївська» під Херсоном залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію.

    Компанія «Укрлендфармінг», до якої входить птахофабрика попереджала, що це призведе до вимирання птиці та неможливості її утилізації, як і утилізації складських запасів яєць.

    Як відомо, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів. Українські війська понад десять разів розгромили ворога в Чорнобаївці.

    Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    У Чорнобаївці екологічна катастрофа: через росіян загинули мільйони курей