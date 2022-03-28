В окупованому Генічеську загарбники викрали депутата «Слуги народу»

Також є інформація щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної

Зв’язку із викраденим немає

В окупованому Генічеську 28 березня російські загарбники «затримали» депутата Генічеської ради від партії «Слуга Народу» Олексія Коновалова. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

Зазначається, що близько 10 години Коновалов із дружиною рухалися на авто у напрямку Генічеська. На посту окупантів його зупинили для «перевірки документів».

Соболевський каже, що росіяни мають при собі «списки цікавих людей», серед яких і Коновалов. Зв’язку із викраденим немає.

Також є інформація щодо викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабіча та голови Каланчака Світлани Фоміної.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Також окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. До слова, рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Як повідомлялося, у Новій Каховці рашисти викрали секретаря міськради і катують.