Скількох людей окупанти вбили в Маріуполі: страшна статистика

У Маріуполі пошкоджено 2340 будинків, що становить 90% житлового фонду

Станом на 27 березня в Маріуполі окупанти вбили майже 5 тис. людей. Із них приблизно 210 дітей. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

У Маріуполі пошкоджено 2340 будинків, що становить 90% житлового фонду. Із них прямим влученням знищено 1560 (60%) та зруйновано – 1040 (40%). Приватний сектор: пошкоджено 61 200 (90%), із них прямим влученням – 40 800 (60%) та зруйновано – 27 200 (40%).

У Маріуполі окупанти повністю зруйнували три лікарні, пошкоджено сім. Поліклініки: пошкоджено чотири (90%), а повністю зруйновано одну (40%).

Також російські окупанти зруйнували один пологовий будинок, водночас три було пошкоджено. Вороги повністю розбомбили 23 школи, а нанесли удари по 57. Росія повністю зруйнувала 28 дитячих садочків, а 70 зазнало суттєвих пошкоджень.

Також окупанти пошкодили два заводи та один порт.

Скільки вдалося евакуювати і скільки людей в облозі:

• До блокади виїхало до 140 тисяч.

• Після блокади – 150 тисяч евакуйовано, в тому числі – 71 235 до

Запоріжжя, решта до навколишніх селищ.

• В облозі – 170 тисяч.

• Депортовано – 30 тисяч.

Нагадаємо, командир українського розвідбату «Володар» розповів, як зумів виїхати із оточеного російськими військами Маріуполя. За його словами, переданими виданням «Настоящєє врємя», йому допомогло те, що окупанти під час на блокпостах не використовують електронні бази даних.