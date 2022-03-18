У Новій Каховці рашисти викрали секретаря міськради і катують

Посадовець уже понад дві доби у лапах окупантів

Російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури. Про це повідомила на сторінці у Facebook дружина посадовця Людмила Васильєва.

«Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович уже понад дві доби захоплений й утримується в полоні російськими окупантами в підвалі (ізолятору тимчасового утримання) в приміщенні поліції м. Нова Каховка, яке використовується окупантами як «офіс» так званої «комендатури», – повідомила жінка.

Васильєва зазначила, що окупанти тиснуть на Васильєва, аби він змінив своє ставлення до російської окупації. За її словами, до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Як твердить його дружина, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко знають про полон Васильєва.

Людмила Васильєва також повідомила, що коли сталося викрадення, її та дітей не було у місті. Про це пише «Українська правда».

«Ми постійно тримаємо зв’язок, а тут його не було. Потім мені подзвонили і сказали, що його викрали. Сталося це ще 16 березня о 3 годині. Я почала його шукати. І єдине, що знаю, що він нібито перебуває у підвалі будівлі поліції, яка зараз захоплена. Я змогла передати йому передачку туди, але чи отримав він її чи ні, я не знаю. Також написала заяву в прокуратуру через його зникнення», – каже Васильєва.

Нагадаємо, мер Мелітополя розказав, що з ним робили в полоні.

Сьогодні окупанти відпустили голову Великобурлуцької громади: Терещенко у лікарні.

Як повідомлялося, п'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук.

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