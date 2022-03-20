Рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара

Іван Самойдюк не виходить на зв'язок уже добу

В Енергодарі окупанти викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

На зв’язок Самойдюк не виходить зі вчорашнього дня.

«Сьогодні ми отримали підтверджену інформацію про те, що його цинічно викрадено! Окупанти також розпочали фізичний, психологічний тиск на активних у своїй публічній діяльності мешканців Енергодара. Продовжують розшукувати тих енергодарців, в принциповій позиції яких вбачають для себе загрозу.

Просимо депутатів, активістів та публічних енергодарців зараз зберігати максимальну обережність. Не відповідайте на незнайомі телефони, не розповідайте нікому про своє фактичне місцезнаходження.

А всіх громадян просимо зараз максимально об’єднатися, підтримати Енергодар, який був і залишиться Україною! Приходьте о 14:00 до будівлі міської ради, аби заявити про свою категоричну незгоду щодо викрадення та утримання у неволі громадян України!», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Енергодарі загарбники планують призначити «мером» Андрія Шевчика, який є депутатом міськради від «Опозиційної платформи – За життя».

Також в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.