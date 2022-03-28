Країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях

Габек «Спроба Путіна розділити нас очевидна, але – як ви можете бачити ми не будемо розділені»

Міністр енергетики Німеччини Роберт Габек «Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна»

Країни Великої Сімки заявили, що не платитимуть за російський газ рублями, як того хоче Кремль. Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн G7, повідомляє Reuters.

«Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів», – сказав Хабек.

Він заявив, що міністри «Великої сімки» підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.

«Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але – як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості – ми не будемо розділені», – підкреслив Хабек.

Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

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