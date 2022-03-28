  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях

    Габек &laquo;Спроба Путіна розділити нас очевидна, але &ndash; як ви можете бачити ми не будемо розділені&raquo; - Країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях
    Габек «Спроба Путіна розділити нас очевидна, але – як ви можете бачити ми не будемо розділені»
    фото з відкритих джерел

    Міністр енергетики Німеччини Роберт Габек «Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна»

    Країни Великої Сімки заявили, що не платитимуть за російський газ рублями, як того хоче Кремль. Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн G7, повідомляє Reuters.

    «Всі міністри країн G7 погодилися з тим, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів», – сказав Хабек.

    Він заявив, що міністри «Великої сімки» підкреслили, що укладені контракти дійсні, і компанії повинні і зобов'язані їх дотримуватися.

    «Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але – як ви можете бачити з цієї великої єдності і рішучості – ми не будемо розділені», – підкреслив Хабек.

    Нагадаємо, у світі злетіли ціни на газ після заяв Росії про оплату в рублях. Як повідомлялося, Путін вирішив перевести оплати за постачання російського газу в «недружні країни» на російські рублі.

    Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 25 березня оголосять про угоду про відправку скрапленого природного газу (СПГ) з Вашингтона до європейських країн

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти економіка Німеччина війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Країни G7 не будуть Росії платити за газ в рублях