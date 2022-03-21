Окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині

Вже три доби викрадений мер перебуває у полоні окупаційних сил

Російські окупанти викрали міського голову міста Берислав на Херсонщині Олександра Шаповалова. Також рашисти викрали місцевого активіста. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Вже три доби викрадені перебувають у полоні окупаційних сил. 20 березня вони дозволили міському голові зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

«Чоловік має проблеми із серцем, важко переніс захворювання на коронавірус. Рідні хвилюються за стан здоров’я Олександра Шаповалова», – пише Лагута.

Наразі точне місцеперебування мера та інших полонених невідомі. Ймовірно, вони перебувають у Новій Каховці, зазначив голова ОДА.

Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.



