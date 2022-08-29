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Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Херсон скоро повернеться додому 
фото з відкритих джерел

ЗСУ пішли в контрнаступ на півдні 

Солдат-пропагандист РФ Анатолій Дрьомов, який через свій блог закликає вбивати українських людей похилого віку та дітей, визнав, що на Херсонському напрямку фронту рашистські загарбники зазнають втрат.

«Із самого ранку на Херсонському напрямку кропи зовсім охр*ніли. Стріляють із усього, що мають, а мають вони зараз багато...Час грає не на нашу користь, треба кардинально змінювати стратегію. Є великий ризик втратити Херсон. Є багато втрат серед наших», – написав він. 

Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон фото 1

Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео).

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

А ще в окупованому Бериславі горить база окупантів (відео). 

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

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Теги: ЗСУ Херсон наступ

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