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В окупованому Херсоні пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області
фото: Генштаб

Наразі офіційної інформації поки не надходило

У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні вранці, 31 серпня, пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі офіційної інформації поки не надходило.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном, ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

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Теги: війна Херсон окупація

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