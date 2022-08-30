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Живий щит: рашисти не випускають херсонців з області

Надія Клочко
glavcom.ua
Живий щит: рашисти не випускають херсонців з області
На виїзді на підконтрольну Україні територію вишикувалася велика черга з цивільних автомобілів
фото: telegraf.com.ua

Вишикувалася трикілометрова черга з автівок тих, хто хоче виїхати

Мирним жителям втекти з окупованого Херсона і області наразі дуже непросто. Росіяни максимально ускладнюють жителям Херсонщини виїзд із окупації, щоб використати їх, як живий щит. Про це «Главкому» заявила виконувачка повноважень херсонського міського голови, секретар міської ради Галина Лугова.

За словами чиновниці, у місті залишається близько 100 тис. людей і вони дуже бояться перетворитися на живий щит для загнаних у пастку окупантів.

У селі Василівка Херсонської області, через яке можна виїхати на підконтрольну Україні територію, вишикувалася трикілометрова черга з цивільних автомобілів. Лугова зазначила, що росіяни маринують кожну машину максимально довго, не даючи проїхати. За її словами, траплялися і випадки розстрілу транспортних засобів.

Зазначимо, сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни обстріляли евакуаційну колону у Василівці. За його словами, люди, які вчора намагалися евакуюватися з тимчасово окупованої частини Запоріжжя, вимушені були ховатись під машинами через обстріли рашистів. Окупанти відкрили вогонь по цивільних на відстані 50-100 метрів.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. Також відомо, що українські бійці точними ударами залишили російських загарбників без змоги отримувати озброєння з тимчасово окупованого Криму та частини Херсонщини.

Читайте також: Оптимізм із вибитими шибками. Подробиці українського контрнаступу на Херсонщині
Теги: окупанти Херсон Херсонщина окупація війна

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