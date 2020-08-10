В Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей



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В україні на сьогодні, 10 серпня, зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, найбільше у Львівській області

До пом’якшення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

В Україні станом на 10 серпня дев'ять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, поки що не готові до пом’якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Зазначається, що дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.

До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

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Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).