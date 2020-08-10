В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, яких госпіталізують



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останню добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зареєстровано саме на Львівщині - 130 випадків, - міністр

Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі, - Степанов

В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, яких госпіталізують. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 серпня.

Міністр зазначив, що, зокрема, Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі.

«Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі і можемо констатувати, що ми не можемо легковажно ставитись до коронавірусу. Він набирає обертів, і ми це бачимо по кількості людей, у яких ми виявляємо коронавірус кожного дня, і людей, яких ми госпіталізуємо», - сказав Степанов.

Степанов поінформував, що за останню добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зареєстровано саме на Львівщині - 130 випадків.

До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

Копіювати код для вставки

Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.