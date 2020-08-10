В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, яких госпіталізують
Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі, - Степанов
В Україні зростає кількість хворих на коронавірус, яких госпіталізують. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 серпня.
Міністр зазначив, що, зокрема, Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі.
«Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі і можемо констатувати, що ми не можемо легковажно ставитись до коронавірусу. Він набирає обертів, і ми це бачимо по кількості людей, у яких ми виявляємо коронавірус кожного дня, і людей, яких ми госпіталізуємо», - сказав Степанов.
Степанов поінформував, що за останню добу найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом зареєстровано саме на Львівщині - 130 випадків.
До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
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Всього79750
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Одужали43655
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Хворіють34216
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Померли1879
Також на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.
Як повідомлялося, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей. Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).
Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).