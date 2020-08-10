На Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19



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Загалом на Буковині вже встановлено 6,7 тис. інфікованих коронавірусом

Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до «червоної зони».

У неділю, 9 серпня, у Чернівецькій області виявили 108 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, другий день поспіль в області фіксують більше сотні хворих.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, таку кількість нових випадків підтвердили під час лабораторного дослідження 432 зразків.

«Таким чином, загалом інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку – 6777 осіб», – написав голова ОДА.

Також 9 серпня вилікувались від коронавірусу 46 буковинців. Усього ж недугу на даний час побороли 5215 мешканців області.

«Якщо захворюваність збільшиться, то Чернівецька область потрапить до «червоної зони». Це означає повернення до жорстких карантинних обмежень», – застеріг Осачук.

Нагадаємо, наразі до пом’якшення карантину не готові місто Київ, а також Волинська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Львівська, Харківська, Чернівецька області.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж 8 серпня (1 453).