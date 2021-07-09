Усі, хто був на борту, загинули у катастрофі літака в Швеції

Ніхто з пасажирів літака не вижив

Дев'ятеро людей стали жертвами авіатрощі

У Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Як повідомляє Sun, усі вони загинули.

Падіння літака сталося 8 липня.

Поки немає відомостей про причини авіатрощі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці катастрофи літака Ан-26 на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих.

Зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю: усі пасажири та екіпаж загинули. Вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 29 осіб – 23 пасажира і шість членів екіпажу.

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