Усі, хто був на борту, загинули у катастрофі літака в Швеції
Дев'ятеро людей стали жертвами авіатрощі
У Швеції в аеропорту міста Еребру розбився літак із дев'ятьма людьми на борту. Літак упав одразу після зльоту, приблизно в 200 метрах від злітно-посадкової смуги аеропорту.
Вісім парашутистів і один пілот перебували на борту невеликого гвинтового літака. Як повідомляє Sun, усі вони загинули.
Падіння літака сталося 8 липня.
Поки немає відомостей про причини авіатрощі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці катастрофи літака Ан-26 на Камчатці знайшли тіла дев'яти загиблих.
Зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю: усі пасажири та екіпаж загинули. Вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували 29 осіб – 23 пасажира і шість членів екіпажу.