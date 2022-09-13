В окупованому Маріуполі партизани підірвали патруль загарбників

Три окупанти були госпіталізовані в лікарню Донецька

У тимчасово захопленому Маріуполі сили супротиву підірвали патруль окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, які намагались стерти «Ї» та наздогнати наших «художників», – розповів він.

За його словами, три окупанти були госпіталізовані в лікарню окупованого Донецька.

Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії». Також у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами.

Триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.