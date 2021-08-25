На вугільній шахті в Колумбії стався вибух: загинули чотири людини

Рятувальники встановили вентилятори у шахті, щоб направляти кисень до працівників, які опинилися у пастці

У результаті вибуху на вугільній шахті «Карбонера« в центрі Колумбії загинули щонайменше чотири людини, ще один отримав поранення та сім шахтарів опинилися у пастці. Про це інформує «Сіньхуа».

За даними державного Національного гірничого агентства (ANM), вибух на шахті в місті Топага «був пов’язаний з метаном і, можливо, вугільним пилом».

Рятувальники встановили вентилятори у шахті, щоб направляти кисень до працівників, які опинилися у пастці, коли чиновники з мерії Топаги, поліції, Червоного Хреста та цивільного захисту зібралися на місці, щоб допомогти.

«Наразі було виявлено чотирьох працівників, на жаль, без життєво важливих ознак. Ми працюємо над пошуком та порятунком інших семи працівників, які ще не знайдені», — йдеться у прес -релізі агентства.

Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.